«Динамо» подписало контракт на 100 лет с московским Дедом Морозом

Футбольный клуб «Динамо» подписал вековой контракт с московским Дедом Морозом, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Дед Мороз станет амбассадором добрых дел клуба.

«Болельщика с почти вековым стажем и наш клуб объединяет умение творить чудеса и радовать людей по всей стране, а также бело-голубые цвета. Планируется, что Дедушка и футболисты будут взаимозаменять друг друга: в зимний период межсезонья трудится главный волшебник страны, а в остальные времена года — игроки», - говорится в сообщении клуба.

После 17 туров московское «Динамо» с 29 очками находится на 4-м месте в Российской премьер-лиге.