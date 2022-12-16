ФИФА запретила транслировать видеообращение Зеленского перед финальным матчем

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского транслировать его видеообращение перед финальным матчем на чемпионате мира в Катаре, сообщают американские СМИ.

По данным источника, офис президента Украины настойчиво требовал предоставить слово главе Украины и был очень удивлен отказу.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что футбольное поле – не место для политических акций.

Ранее Зеленский выступал с видеообращениями во время вручения американской музыкальной премии «Грэмми» и на Каннском кинофестивале. Источник отмечает, что переговоры по данному вопросу с ФИФА продолжаются.

Финальный матч чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря между сборными Аргентины и Франции.