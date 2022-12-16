Томислав Дуймович: «Зенит» с Семаком выиграет РПЛ и Кубок

«Сейчас с уверенностью могу сказать, что Семак - лучший тренер в России. С ним «Зенит» регулярно выиграет РПЛ и Кубок.

Сергей хочет снова сделать из «Зенита» гегемона, который был во времена его карьеры футболистом. Помню связку Зырянова с Тимощуком. Тогда было одно из лучших поколений «Зенита», а сейчас Семак вырастил новое, такое же сильное.

Этот специалист учился у лучших европейских тренеров: Хиддинк, Спаллетти и Боаш. Семак еще молод, и уверен, что он добьется еще больших результатов не только в «Зените», но в другом клубе», - заявил Дуймович Sport24.