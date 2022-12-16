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ФИФА увеличило квоту российских арбитров до 42

Судейский комитет организации предоставил России два дополнительных места
16 декабря 2022 15:37
автор: Александр Евграфов

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список судей для обслуживания международных матчей в 2023 году. По сравнению с прошлым годом ФИФА предоставила два дополнительных места для российских арбитров, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Два дополнительных места включает в себя судью системы видепомощи арбитрам (VAR) и женщины-ассистента. Всего лицензии получили 42 арбитра и помощника.

Лицензии, в частности, получили следующие судьи: Владислав Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Сергей Иванов (2014), Сергей Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Артем Любимов (впервые), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016), Анастасия Пустовойтова (2009) и Павел Шадыханов (впервые).

Видеоарбитры: Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021), Василий Казарцев (впервые).

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