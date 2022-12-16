«ПСЖ» готов продать Мбаппе за 350 млн евро

Один рекорд — Туктамышевой, другой — Акатьевой, а по сумме — Валиевой! У кого выше оценки в сезоне-2022/23

Перед чемпионатом России самое время изучить: кто из наших фигуристов получал лучшие оценки в недавней серии Гран-при.