«ПСЖ» готов продать Мбаппе за 350 млн евро

«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей нападающего Килиана Мбаппе. Об этом пишут британские СМИ.
По данным источника, на трансфере французского форварда клуб намерен заработать 300-350 млн евро. Ожидается, что переход состоится этой зимой.
Напомним, летом 2022 года Мбаппе публично заявил о желании перейти в «Реал», однако, клубы не смогли согласовать сумму сделки.
К слову, в эти дни футболист выступает на ЧМ-2022. Он помог сборной Франции дойти до финала, который состоится 18 декабря. В этот день его команда сыграет с Аргентиной.
источник: «Советский спорт»