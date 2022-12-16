Презентация машины «Астон Мартин» состоится 13 февраля

Презентация машины «Астон Мартин» для сезона 2023 года в «Формуле-1» состоится 13 февраля, сообщается на сайте команды.

«Астон Мартин» стал первой командой, назначившей дату презентации своей машины. Она будет проходить в режиме трансляции по цифровым каналам команды.

В 2023 году за «Астон Мартин» будут выступать канадец Лэнс Стролл и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, сменивший в составе «зеленых» завершившего карьеру Себастьяна Феттеля.

В минувшем сезоне «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков.