Эвра заявил, что Роналду может завершить карьеру

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о положении Криштиану Роналду.

В частности, он заявил, что нападающий может завершить карьеру на фоне многочисленной критики и неудачного выступления сборной Португалии на ЧМ-2022.

«Я не знаю, завершит ли Роналду карьеру, потому что иногда, когда слышишь всех этих критиков, ты думаешь: «Хорошо, думаю, пора остановиться». Выиграть чемпионат мира со своей страной – это было его мечтой, и теперь эта мечта разбилась.

Не буду ничего говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру», – заявил Эвра британскому телеканалу.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду, пребывающий в статусе свободного агента, тренируется на базе «Реала», а сегодня, 15 декабря, он вылетел в Дубай. С какой целью футболист отправился в ОАЭ, не уточняется. В СМИ писали, что игрок получил предложение от арабского «Аль-Насра» с зарплатой в 200 млн евро за сезон.