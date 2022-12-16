Пабло Мари, получивший ножевое ранение, вернулся к тренировкам с «Монцой»

Защитник «Монцы» Пабло Мари, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», возобновил тренировки с командой после ножевого ранения, которое он получил в конце октября в торговом центре в Милане.

Напомним, что инцидент произошел в Италии, когда один мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям гипермаркета. После этого Мари перенес операцию по восстановлению двух поврежденных мышц на спине.

В нынешнем сезоне футболист провел за итальянский клуб восемь матчей в чемпионате страны и забил один гол.