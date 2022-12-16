Далич считает риском назначение судьи из Катара на матч за третье место на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал назначение катарского арбитра на матч за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко. Встречу обслужит Абдулрахман Аль-Джассим.

«Я никого не недооцениваю, но считаю, что ФИФА пошла на большой риск. Надеюсь, что после матча мы не будем комментировать действия арбитра, но также надеюсь, что с его стороны все будет корректно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Игра между командами состоится 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.