Защитник сборной Японии Камада попал в сферу интересов «Барселоны»

«Барселона» может подписать защитника «Айнтрахта» Даити Камада. Об этом пишут немецкие СМИ.

По данным источника, каталонцы хотят пригласить футболиста на правах свободного агента. Отмечается, что скауты сине-гранатовых остались довольны его игрой на чемпионате мира.

Напомним, 26-летний Камада выступал в Катаре в составе сборной Японии. Его команда дошла до 1/8 финала, а сам защитник провел 4 матча, но не отметился голевыми действиями на поле.

К слову, контракт Камада с «Айнтрахтом» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что он интересен «Тоттенхэму».