Стали известны последние слова, написанные Михайловичем

Экс-наставник «Болоньи» Синиша Михайлович, ушедший из жизни в возрасте 53 лет, до последнего не терял оптимизма.

«Судьба хотела, чтобы болезнь проявилась здесь, в Болонье, где находятся лучшие медицинские исследовательские центры в области онкологии», - написал специалист в соцсетях.

Причиной смерти стала лейкемия, которой он болел с 2019 года.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где сначала выступал, а затем тренировал ряд итальянских клубов. Дважды становился чемпионом Италии как игрок в составе «Лацио» и «Интера», выигрывал Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА, был обладателем Кубка обладателем кубков. В качестве игрока участвовал в 63 матчах сборных Югославии и Сербии, был автором 9 голов.

В 2019 году он объявил, что болен лейкемией.

Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось и он был госпитализирован.