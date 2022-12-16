«Торино» рассматривает вариант полноценного выкупа Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий на правах аренды за итальянский «Торино» может перейти в команду уже на постоянной основе, сообщают итальянские СМИ.

Переговоры с «Аталантой», которой принадлежат права на футболиста, продолжаются. По данным источника, ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2024 года, однако клуб из Бергамо имеет опцию продления до 2026 года.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Торино» 9 матчей, дважды отличился забитыми мячами и один раз сделал голевую передачу.

После 15 туров «Торино» занимает 9-е место в Серии А, набрав 21 очко.