«Вы всегда будете в моем сердце»: Доннарумма трогательно попрощался с Михайловичем

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма оставил запись в соцсети, посвященную сербскому тренеру Синише Михайловиче.

Напомним, сегодня, 16 декабря, экс-наставник «Милана» скончался от лейкемии.

«Вы всегда был воином, и я знаю, как много вы сражались. Я благодарю вас за то, что вы всегда верили в меня, и за все, что вы говорили мне с первого дня нашей встречи. Вы всегда будете в моем сердце», – написал вратарь в соцсети.

К слову, именно при Михайловиче Доннарумма дебютировал за основной состав «Милана» и стал первым номером красно-черных.