Камоцци уверен, что Пиняев может заиграть в большом европейском клубе

Франко Камоцци, бывший советник российского предпринимателя Леонида Федуна, ранее владеющего «Спартаком», рассказал, почему топ-клубы РПЛ интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

«Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать. Пиняев «Спартаке»? Он бы заиграл и там», - приводит слова Камоцци «РБ-Спорт».

Напомним, ранее появилось информация, что «Локомотив» готов заплатить отступные за Пеняева размером в 200 млн рублей.

18-летний Пиняев в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса в 15 играх.

Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.