«Интервью Роналду – это позор»: Валенсия прокомментировал скандал вокруг португальца

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия высказался об уходе Криштиану Роналду из английского клуба.

Напомним, «МЮ» разорвал контракт с футболистом из-за интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану. В ходе беседы игрок обвинили «красных дьяволов» в предательстве, а также подчеркнул, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, поскольку тот не уважает его.

«Недавнее интервью Роналду – это позор. У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно. Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только наилучшего», – написал Роналду в соцсети.