World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капелло - о смерти Михайловича: Ушел верный и мужественный человек

Тренер скончался от лейкимии.
16 декабря 2022 20:17

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на смерть тренера Синиши Михайловича.

«От нас ушел верный и мужественный человек», - приводит слова специалиста «СЭ».

Причиной смерти стала лейкемия, которой он болел с 2019 года.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где сначала выступал, а затем тренировал ряд итальянских клубов. Дважды становился чемпионом Италии как игрок в составе «Лацио» и «Интера», выигрывал Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА, был обладателем Кубка обладателем кубков. В качестве игрока участвовал в 63 матчах сборных Югославии и Сербии, был автором 9 голов.

В 2019 году он объявил, что болен лейкемией.

Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось и он был госпитализирован.

Это интересно:
Капелло - о смерти Михайловича: Ушел верный и мужественный человек
Тренер скончался от лейкимии.
16.12.2022 20:17
Футбол
Главный тренер сборной Хорватии надеется, что Лука Модрич сыграет на Евро-2024
Капитану команды 37 лет.
16.12.2022 20:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Интервью Роналду – это позор»: Валенсия прокомментировал скандал вокруг португальца
Парагваец признался, что ему было больно наблюдать за происходящим.
16.12.2022 19:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Камоцци уверен, что Пиняев может заиграть в большом европейском клубе
Хавбек «Крыльев Советов» выиграл премию «Первая пятерка», которую вручают лучшему молодому игроку РПЛ.
16.12.2022 19:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дембеле заявил, что сборная Франции сделает все, чтобы Месси как можно реже касался мяча
Соперники разыграют титул чемпиона мира-2022.
16.12.2022 19:38
Футбол
«Вы всегда будете в моем сердце»: Доннарумма трогательно попрощался с Михайловичем
Сербский тренер скончался от лейкемии.
16.12.2022 19:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Неймар оплатил Ришарлисону сведение татуировки со своим изображением
Главная звезда сборной Бразилии отправил 30 тысяч евро напарнику по национальной команде
16.12.2022 19:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торино» рассматривает вариант полноценного выкупа Миранчука
Российский полузащитник играет в команде пока на правах аренды.
16.12.2022 19:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Краснодар» назвал лучшего футболиста команды в первой половине сезона
Голосование проводилось среди болельщиков.
16.12.2022 18:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Один из лучших игроков ЧМ-2022 Софьян Амрабат может перейти в «Ливерпуль»
Впрочем, до официальных переговоров дело пока не дошло.
16.12.2022 18:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
«0:0 — вполне вероятный результат». Прогноз Гришина на матч за бронзу ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко.
Один рекорд — Туктамышевой, другой — Акатьевой, а по сумме — Валиевой! У кого выше оценки в сезоне-2022/23
Перед чемпионатом России самое время изучить: кто из наших фигуристов получал лучшие оценки в недавней серии Гран-при.
«Атлетико» вне конкуренции — даже «ПСЖ» отдыхает! Какие клубы и чемпионаты будут представлены в финале ЧМ-2022
Многие называют финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции триумфом «ПСЖ», цвета которого защищают Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Однако парижский суперклуб - вовсе не лидер по представительству в составах команд.
Хорватия — Марокко: расклад и расписание трансляций матча за 3-е место ЧМ-2022 17.12.2022
17 декабря пройдет поединок за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет «утешительный финал» с участием сборных Хорватии и Марокко.
Каннонир размажет Стрикленда, Царукян победит Исмагулова решением. Расклад и ставки на UFC Vegas 66
В ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный в 2022 году турнир UFC. Зрители увидят знаковый бой Джареда Каннонира и Шона Стрикленда и битву россиянина Армана Царукяна против Дамира Исмагулова из Казахстана. «Плеймейкер» взвешивает шансы.
«Блат» отменяется, у Тутберидзе — минус две фигуристки. Что интересного в списке участников чемпионата России
ФФККР опубликовала полный перечень спортсменов, которые с 22 по 25 декабря выступят на национальном чемпионате в Красноярске.
«Франция разобьет сердце Месси», «Дешам — бездарность!» Атака на участников финала ЧМ-2022 уже началась
Финал чемпионата мира Аргентина - Франция состоится в Катаре 18 декабря, но предстоящую игру уже вовсю обсуждают, давая противоречивые оценки участникам суперматча.
Месси — лучший игрок чемпионатов мира по системе «гол + пас»! Главные цифры полуфиналов ЧМ-2022
Самые интересные статистические итоги полуфинальных матчей чемпионата мира в Катаре: Аргентина - Хорватия (3:0) и Франция - Марокко (2:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика