Дембеле признался, что в сдерживает себя на поле в сборной Франции

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле признался, что хотел бы иметь больше свободы на поле в матчах за национальную команду.

«Моя роль в сборной Франции? Думаю, могу играть намного лучше, особенно в атаке. Атакующие игроки всегда хотят делать ключевые передачи, принимать участие в решающих моментах или забивать, но иногда команда важнее… Помогая Жюлю Кунде и Антуану Гризманну, я говорю себе, что это для команды», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, французы вышли в финал ЧМ-2022, в котором сыграют с Аргентиной. Встреча пройдет 18 декабря. Начало в 18.00 по московскому времени.

Днем ранее Хорватия и Марокко разыграют бронзовые награды.