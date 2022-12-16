Бывший нападающий «Локомотива» Фарфан завершил карьеру

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан завершил карьеру футболиста.

«Пришло время попрощаться со спортом. Я вынужден закончить этот этап моей жизни. Спасибо всем за поддержку, спасибо футболу», - написал Фарфан в социальной сети.

В «Локомотива» Фарфан играл с 2017 по 2020 года и выиграл с ним два Кубка России, один Суперкубок страны и один чемпионат России.

Последнем клубом Фарфана был перуанская «Альянса Лима», в которой он четырежды выиграл национальный чемпионат, включая турнир прошлого года.

В Европе он выступал за ПСВ, где завоевал пять трофеев, и «Шальке», где стал победителем двух турниров Кубка и Суперкубка Германии.