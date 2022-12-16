«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за Гакпо

Нападающий сборной Нидерландов и «ПСВ» Коди Гакпо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что манкунианцы готовы заплатить за футболиста 50 млн евро.

Действующее соглашение игрока с клубом из Эйндховена рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. Всего за основной состав он провел 159 матчей, забил 55 мячей и отдал 50 результативных передач.