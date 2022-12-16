«Бавария» начала переговоры о трансфере Яна Зоммера

«Бавария» продолжает поиски нового голкипера из-за травмы Мануэля Нойера. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По данным источника, мюнхенский клуб заинтересован в приглашении вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера.
Отмечается, что швейцарец является запасным вариантом на случай, если клубу не удастся вернуть из аренды Александра Нюбеля. Напомним, немец проводит этот сезон в «Монако».
Ранее сообщалось, что чемпион Бундеслиги проявляет интерес к голкиперу «ПСЖ» Кейлору Навасу.
источник: «Советский спорт»