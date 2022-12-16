Гари Невилл: Я бы хотел, чтобы Роналду остался в АПЛ. Он может забить 20 голов

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду после ухода из английского кчлуба останется играть в Англии.

«Я надеюсь, что он найдет счастье и клуб, который примет его и заставит забивать голы, которые, как мы знаем, он может забивать - он забьет 20 голов в 30 матчах, где бы он ни играл, может быть, 20 голов в 20 матчах», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду, пребывающий в статусе свободного агента, тренируется на базе «Реала», а сегодня, 15 декабря, он вылетел в Дубай. С какой целью футболист отправился в ОАЭ, не уточняется. В СМИ писали, что игрок получил предложение от арабского «Аль-Насра» с зарплатой в 200 млн евро за сезон.