«ФИФА отклонила просьбу Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед финалом ЧМ-2022 в Катаре. Говорят, что Зеленский был этим удивлен.

Но, в отличие от руководителя соседней страны, ФИФА не теряет связь с реальностью. Несмотря на санкции, которые стали частью политической осады России, никто в мире не собирается сбрасывать со счетов ни наши энергоресурсы, ни нашу культуру, ни наш спорт. И портить финал чемпионата очередными просьбами Зеленского о деньгах и оружии ФИФА не собирается.

Это еще не означает скорой отмены санкций, но говорит о том, что спортивные функционеры сами загнали себя в тупик», - заявил Пайкин «Газете.Ru».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.