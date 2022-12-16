Рабьо может стать игроком «Барселоны»

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может перейти в «Барселону».

По информации испанской прессы, «сине-гранатовые» пристально следят за футболистом, контракт которого с итальянским клубом заканчивается в 2023 году. С 1 января Рабьо имеет право начинать вести переговоры с другими клубами, чем и планируют воспользоваться каталонцы.

Напомним, сейчас француз в составе своей национальной сборной бьется за второй подряд титул чемпионов мира. 18 декабря в финале ЧМ команда Дидье Дешама сыграет с Аргентиной. На текущем мундиале Рабьо забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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