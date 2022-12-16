Моуринью попросил руководство «Ромы» купить ему Модрича

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью попросил руководство клуба приобрести капитана сборной Хорватии Луку Модрича.

По информации зарубежной прессы, португальский специалист хочет видеть полузащитника в рядах своей команды, поскольку знаком с ним по совместной работе в мадридском «Реале».

Добавим, что контракт Модрича с «королевским клубом» истекает летом 2023 года.

Сборная Хорватии с Модричем в составе примет участие в матче за бронзовые награды ЧМ-2022 против команды Марокко. В полуфинале турнира хорваты проиграли Аргентине (0:3).

Четыре года назад на ЧМ в России команда Златко Далича добралась до финала, в котором уступила Франции (2:4).