Во Франции объяснили, почему Бензема обижен на Дешама

Нападающий сборной Франции Карим Бензема разочарован отношением со стороны главного тренера команды Дидье Дешама.

Как сообщают французские СМИ, игрок не ожидал, что специалист отправит его расположение клуба, хотя, на восстановление от травмы бедра требовалось не более трех дней.

Напомним, 36-летний Бензема, получивший «Золотой мяч» по итогам 2022 года, травмировал бедро на тренировке. Он не провел ни одного матча на ЧМ-2022 и ухал в Мадрид.

Что касается сборной Франции, то команда вышла в финал, где 18 декабря сыграет с командой Аргентины.