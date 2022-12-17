Абду Диалло: Роналду – это буквально все для Мбаппе. Криштиану для него неприкасаем

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает Криштиану Роналду лучшим игроком мира. Об этом заявил сенегальский футболист Абду Диалло.

«Криштиану Роналду – это буквально все для Килиана Мбаппе. Если вы спросите его, кто лучше, Роналду или Месси, Мбаппе будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкасаем», – заявил Диалло британским СМИ.

Напомним, Мбаппе никогда не скрывал, что фанатеет от Роналду. По словам французского форварда, он старался брать пример с португальца и до сих пор следит за его игрой.