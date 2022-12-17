Леброн – о финале ЧМ-2022: Буду болеть за красивый футбол

Один из лучших баскетболистов НБА Леброн Джеймс высказался перед финалом чемпионата мира по футболу. Напомним, встреча состоится 18 декабря, а за трофей поспорят сборные Аргентины и Франции.

«Не хочу делать выбор в пользу кого-то. Я просто хочу увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и весь остальной мир, независимо от предпочтений», – заявил форвард «Лейкерс» американскому телеканалу.

На пути к финалу сборная Аргентины обыграла команды Австралии, Нидерландов и Хорватии. Французы победили сборные Польши, Англии и Марокко.

Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал прогноз на финал ЧМ-2022.