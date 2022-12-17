Хоркина рассказала, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о предстоящем финале чемпионате мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Хочу, чтобы Аргентина победила, хотя во Франции прекрасные игроки, и где-то в глубине души понимаю, что победят европейцы», - приводит слова прославленной спортсменки Metaratings.ru.

Встреча пройдет 18 декабря в Лусаиле и начнется в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком.