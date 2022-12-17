Йоканович отреагировал на смерть Синиши Михайловича

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на смерть наставника Синиши Михайловича.

«Прощай, друг», - написал специалист в соцсетях.

Причиной смерти стала лейкемия, которой он болел с 2019 года.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где сначала выступал, а затем тренировал ряд итальянских клубов. Дважды становился чемпионом Италии как игрок в составе «Лацио» и «Интера», выигрывал Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА, был обладателем Кубка обладателем кубков. В качестве игрока участвовал в 63 матчах сборных Югославии и Сербии, был автором 9 голов.

В 2019 году он объявил, что болен лейкемией.

Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось и он был госпитализирован