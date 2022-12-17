Дочь Синиши Михайловича опубликовала трогательный пост относительно смерти отца

Виктория Михайлович, дочь тренера Синиши Михайловича, который ушел из жизни 16 декабря, опубликовала прощальный пост.

«Я люблю тебя всем сердцем, папа. Ты чистая, редкая душа. Гордость моей жизни, мой супергерой, моя большая любовь», - написала девушка в соцсетях.

Причиной смерти стала лейкемия, которой он болел с 2019 года.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где сначала выступал, а затем тренировал ряд итальянских клубов. Дважды становился чемпионом Италии как игрок в составе «Лацио» и «Интера», выигрывал Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА, был обладателем Кубка обладателем кубков. В качестве игрока участвовал в 63 матчах сборных Югославии и Сербии, был автором 9 голов.

В 2019 году он объявил, что болен лейкемией.

Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось и он был госпитализирован.