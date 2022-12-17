Льорис - об игре с Аргентиной: Надеемся, что этот матч останется в истории французского футбола

Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем матче против национальной команды Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«От этого финала многого ждут. Когда ты француз, сыграть в финале чемпионата мира, независимо от соперника, - это большое событие. Надеемся, что этот матч останется в истории французского футбола», - приводит слова голкипера зарубежная пресса.

Встреча пройдет завтра, 18 декабря, в Лусаиле и начнется в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком.