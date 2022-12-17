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Эмилиано Мартинес: Преимущество Аргентины в финале ЧМ-22 с Францией - лучший игрок в мире

Аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира.
17 декабря 2022 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от решающей игры ЧМ-2022 против Франции.

Напомним, что встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в катарском Лусаиле.

«У сборной Аргентины есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Франция может выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие. Я видел отличного Месси на Кубке Америки. Но на этом ЧМ он ещё лучше», — цитируют Мартинеса зарубежные СМИ.

Напомним, в полуфинале Франция обыграла Марокко (2:0), а Аргентина разгромила Хорватию (3:0).

Финальный матч пройдет 18 декабря. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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