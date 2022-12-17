Фернандеш прокомментировал отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался относительно отставки Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной команды.
Напомним, что 68-летний специалист уволился после поражения от Марокко (0:1) в матче четвертьфинала ЧМ-2022.
«Спасибо вам за возможность представлять нашу страну и за доверие к нам на протяжении последних лет. Благодарю за то, что вы привели сборную к победе на чемпионате Европе и вернули «маленькой» стране веру в то, что она может быть среди «больших», — обратился Фернандеш к наставнику на своей странице в социальной сети.
Под руководством Сантуша сборная Португалии выиграла чемпионат Европы-2016 и Лигу наций в сезоне 2018/19.
источник: «Советский спорт»