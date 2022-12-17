Скалони – об игре с Францией: Это будет последний матч Месси за сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил важную новость. По словам специалиста, финальный матч со сборной Франции станет последним для капитана «альбиселесте» Лионеля Месси.

«Поэтому все мы очень надеемся, что он сможет поднять над головой кубок чемпиона мира», – добавил тренер, чьи слова приводят испанские СМИ.

Напомним, 35-летний Месси начал выступать за сборную Аргентины в 2005 году. Он помог команде выиграть Кубок Америки, а также Олимпийские игры. Кроме того, Месси внес огромный вклад в выход команды в финал ЧМ-2014. Тогда аргентинцы уступили сборной Германии (0:1). В данный момент на счету футболиста 171 матч и 96 голов.

Добавим, что финал чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря и начнется в 18.00 по Москве.