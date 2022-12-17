Модрич выйдет на поле с первых минут матча за бронзу ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко

Стали известны стартовые составы сборных Марокко и Хорватии на матч за третье место чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что их очная встреча состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе
Хорватия: Ливакович, Пeришич, Станишич, Майер, Ковaчич, Модрич, Крамарич, Ливaйя, Оршич, Гвардиол, Шутaло.
Марокко: Буну, Хaкими, Амрабат, Зиеш, Сaбири, Буфаль, Эль-Ямик, Эн-Неcири, Дари, Эль-Хaннус, Аттийят-аллах.
Добавим, что победитель игры завоюет бронзовые медали мирового первенства.
источник: «Советский спорт»