Французская федерация планирует обсудить новый контракта с Дешамом в январе

Дидье Дешам может продолжить работу во главе сборной Франции по футболу.

Как сообщают зарубежные СМИ, с 54-летним специалистом готовы обсудить детали нового контракта. Отмечается, что глава Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре намерен встретиться с Дешамом в январе.

Наставник может продолжить работу в сборной как минимум до ЧЕ-2024.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дешам может уйти в отставку после чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с командой Аргентины.