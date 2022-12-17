Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали ЧМ-2022, обыграв команду Марокко

Сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.
В матче за бронзу подопечные Златко Далича нанесли поражение команде Марокко. Встреча на стадионе завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.
У победителей отличились Йошко Гвардиола (7-я минута) и Мислав Оршич (42-я). Марроканцы ответили голом Ашрафа Дари (9-я).
Напомним, что на ЧМ-2018 хорваты завоевали серебряные медали. Команда из Марокко впервые в своей истории играла в полуфинале мундиаля.
источник: «Советский спорт»