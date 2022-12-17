Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали ЧМ-2022, обыграв команду Марокко

«Отмечу звено Джиошвили, Сафонова и Воронкова, но дальше будет ротация». Жамнов — после победы над Казахстаном

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги дебютного для его команды матча в рамках Кубка Первого канала против Казахстана (6:2).