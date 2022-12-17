Невилл назвал лучшего игрока чемпионата мира в Катаре

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказал свое мнение относительно лучшего игрока ЧМ-2022.

Напомним, что в решающей игре встретятся команды Аргентины и Франции.

«Выбор стоит между Месси и Килианом Мбаппе, но я выберу Лионеля. Вокруг француза есть несколько отличных футболистов, в то время как игроки вокруг Месси находятся не на том же уровне. Думаю, тот, кто победит в воскресенье, будет признан лучшим игроком турнира», — приводят слова Невилла британские СМИ.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.