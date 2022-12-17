Спаллетти – о Распадори: Он способен закрыть несколько позиций на поле

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил выступление форварда команды Джакомо Распадори в текущем сезоне.

Отмечается, что неаполитанская команда арендовала 22-летнего итальянца у «Сассуоло» летом 2022 года.

«Распадори полезен во многих аспектах. С ним наша атака выглядит разнообразнее и эффективнее. Он – универсал, который способен закрыть несколько позиций на поле. Это важное качество», – приводят слова Спаллетти британские СМИ.

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Наполи» Распадори провел 17 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.