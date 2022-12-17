«Манчестер Юнайтед» желает приобрести нападающего «Ювентуса» Влаховича

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в услугах форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что за сербским нападающим также следят представители «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «ПСЖ».

Как утверждает источник, манкунианцы рассчитывают, что 22-летний игрок может закрыть пустующее место на позиции форварда, после того как Криштиану Роналду расторг контракт с «красными дьяволами». Согласно порталу Тransfermarkt рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

Напомним, что Влахович присоединился к «Ювентусу» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он отыграл 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение серба с туринским клубом рассчитано конца сезона-2025/2026.