Далич заявил, что сборная Хорватии завоевала бронзу на ЧМ-2022 ради болельщиков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о победе своей команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что за хорватскую команду голы забили Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42). Соперник ответил забитым мячом Ашрафа Дари (9).

«Это бронза с золотым отливом. Крайне трудное противостояние, из которого мы обязаны были выходить победителями ради наших болельщиков. Хочется отдать дань уважения и посвятить это достижение Чиро Блажевичу, с которого начался наш успех. Благодарю всех игроков за усердие и целеустремленность на поле. Бронза на таком крупном турнире – это прекрасный результат», – приводит слова Далича хорватская пресса.

Напомним, что финал мирового первенства между сборными Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – 18:00.