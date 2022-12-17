«Это самый ценный гол в моей карьере». Оршич - о мяче в ворота Марокко в матче за бронзу ЧМ-2022

Форвард сборной Хорватии Мислав Оршич отреагировал на свой гол в матче за третье место на ЧМ-2022 против Марокко.

Напомним, что европейская команда выиграла со счетом 2:1 и завоевала бронзовые награды турнира. Оршич забил на минуте.

«До сих пор не мог осознать, чего мы добились. Может быть, я пойму позже. Это самый ценный гол в моей карьере. Посвящаю его своей семье, которая всегда рядом со мной», — цитируют Оршича хорватские СМИ.

Добавим, что в финале турнира сойдутся сборные Франции и Аргентины.