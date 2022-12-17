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Льорис считает, что сборной Франции не стоит фокусировать внимание только на Месси

17 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины.
17 декабря 2022 21:14
автор: Глеб Шевяков

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре с национальной командой Аргентины.

Отмечается, что по мнению 35-летнего голкипера его команде не стоит концентрироваться лишь на игре форварда Лионеля Месси

«Будет ошибкой фокусировать свое внимание на одном футболисте. Это финал между двумя сильными соперниками. Когда вам приходится противостоять футболисту такой величины, как Месси, вам приходится уделять ему особое внимание, однако не стоит забывать, что на поле 11 игроков соперника. У Аргентины высококлассные футболисты на всех позициях, которые стремятся победить. Я уверен, что пока французские болельщики поддерживают нас, мы будем биться до последнего», – приводит слова Льориса американская пресса.

Напомним, что финал чемпионата мира-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

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