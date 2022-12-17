Модрич намерен продолжить выступления за сборную Хорватии

Полузащитник Лука Модрич принял решение продолжить выступать за сборную Хорватии после окончания чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, 37-летний хавбек вместе с национальной командой завоевал бронзу на мундиале. В матче за третье место хорваты обыграли сборную Марокко (2:1).

«Мы были близки, чтобы стать чемпионами на этом турнире. В любом случае, каждый из нас гордится выступлением и возвращается на родину в качестве победителя. Сам я очень рад нашему успеху, теперь все будут воспринимать сборную Хорватии, как сильного соперника, с которым стоит считаться. Я хочу продолжить выступать за Хорватию в Лиге Наций. После этого турнира, буду думать, что делать дальше», – приводят слова Модрича хорватские СМИ.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 Модрич принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями.