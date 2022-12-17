Гвардиола пожаловался на нехватку игроков перед матчем с «Ливерпулем» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче своей команды с «Ливерпулем».
Отмечается, что английские клубы встретятся в 1/8 финала Кубка лиги 22 декабря.
«На данный момент в наличии мы имеем пять игроков, и нам необходимо оценить состояние футболистов, которые вернутся с чемпионата мира. В команда критичная нехватка игроков из-за того, что великие футбольные умы составит такое расписание», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».
Добавим, что в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 14 игр.