Возвращение Нюбеля из аренды обойдется «Баварии» в 2 миллиона евро 

Руководство «Монако» готово прекратить аренду вратаря Александра Нюбеля и вернуть его в «Баварию», если мюнхенцы заплатят два миллиона евро. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что основной голкипер клуба Бундеслиги Мануэль Нойер сломал ногу после ЧМ-2022 и выбыл до конца сезона.

Как утверждает источник, представители «монегасков» требуют от баварцев два миллиона евро для прекращения аренды 26-летнего немца.

Напомним, что «Монако» арендовал Нюбеля в июле 2021 года. В текущем сезоне за французскую команду он провел 23 матча, пропустил 33 гола и отыграл шесть встреч на ноль.