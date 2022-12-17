«Сделаем выводы и вернемся еще сильнее». Реграги - после поражения Марокко в матче за бронзу на ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал игру своих подопечных на ЧМ-2022.

Напомним, что африканская команда проиграла Хорватии (1:2) в матче за третье место на турнире.

«Мы должны извлечь урок из выступления на ЧМ. Рады, что стали на турнире четвертыми. Поздравляем Хорватию с заслуженными бронзовыми медалями. Мы сделаем выводы и вернемся еще более сильными», — цитируют Реграги зарубежные СМИ.

Отметим, что Марокко стала первой африканской командой, которой удалось выйти в полуфинал чемпионата мира.