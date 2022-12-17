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Бензема не приедет в Катар на финал чемпионата мира

Решающая игра состоится 18 декабря. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.
17 декабря 2022 22:40
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не приедет в Катар, чтобы посетить финальный матч ЧМ-2022 национальной команды против Аргентины.

Ранее сообщалось, что футболиста «Реала» на игру пригласил президент страны Эммануэля Макрона.

Напомним, Бензема получил травму перед турниром, но не был исключен из заявки сборной. В прессе появилась информация, Карим обижен на главного тренера команды Дидье Дешама. Сообщалось, что 34-летний футболист не понял, почему тренер исключил его из команды, хотя, сроки его восстановления составляли не более трех дней.

В Катар поедут другие травмированные игроки, в числе которых Поль Погба, Преснел Кимпембе и Н'Голо Канте.

источник: «Советский спорт»
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