Бензема не приедет в Катар на финал чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не приедет в Катар, чтобы посетить финальный матч ЧМ-2022 национальной команды против Аргентины.

Ранее сообщалось, что футболиста «Реала» на игру пригласил президент страны Эммануэля Макрона.

Напомним, Бензема получил травму перед турниром, но не был исключен из заявки сборной. В прессе появилась информация, Карим обижен на главного тренера команды Дидье Дешама. Сообщалось, что 34-летний футболист не понял, почему тренер исключил его из команды, хотя, сроки его восстановления составляли не более трех дней.

В Катар поедут другие травмированные игроки, в числе которых Поль Погба, Преснел Кимпембе и Н'Голо Канте.