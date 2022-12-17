Роналдиньо считает, что Месси способен играть до 50 лет

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о выступлении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что благодаря яркой игре 35-летнего футболиста аргентинская национальная команда вышла в финал турнира, где сыграет со сборной Франции.

«Учитывая возраст, Месси играет на стабильном для себя уровне. На протяжении десятков лет он являлся лучшим футболистом мира. Это его последний мундиаль, поэтому он отдаст все силы, чтобы добыть победу. Мне кажется, что он способен играть до 50 лет. В мастерстве он обходит всех остальных», – приводят слова Роналдиньо французские СМИ.

Добавим, что на текущем мировом первенстве Месси принял участие в шести встречах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.