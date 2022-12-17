World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналдиньо считает, что Месси способен играть до 50 лет

18 декабря 35-летний аргентинец вместе с национальной командой сыграет в финале ЧМ-2022 против сборной Франции.
17 декабря 2022 22:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о выступлении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что благодаря яркой игре 35-летнего футболиста аргентинская национальная команда вышла в финал турнира, где сыграет со сборной Франции.

«Учитывая возраст, Месси играет на стабильном для себя уровне. На протяжении десятков лет он являлся лучшим футболистом мира. Это его последний мундиаль, поэтому он отдаст все силы, чтобы добыть победу. Мне кажется, что он способен играть до 50 лет. В мастерстве он обходит всех остальных», – приводят слова Роналдиньо французские СМИ.

Добавим, что на текущем мировом первенстве Месси принял участие в шести встречах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Это интересно:
Роналду желает вернуться в «Реал» и готов получать минимальную зарплату 
37-летний португалец имеет статус свободного агента с ноября 2022 года.
17.12.2022 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бензема не приедет в Катар на финал чемпионата мира
Решающая игра состоится 18 декабря. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.
17.12.2022 22:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Роналдиньо считает, что Месси способен играть до 50 лет
18 декабря 35-летний аргентинец вместе с национальной командой сыграет в финале ЧМ-2022 против сборной Франции.
17.12.2022 22:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мартинес заявил, что Аргентину не беспокоит статус фаворита сборной Франции
18 декабря национальные команды встретятся в финале ЧМ-2022.
17.12.2022 22:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сделаем выводы и вернемся еще сильнее». Реграги - после поражения Марокко в матче за бронзу на ЧМ
Турнир в Катаре завершится 18 декабря.
17.12.2022 22:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Возвращение Нюбеля из аренды обойдется «Баварии» в 2 миллиона евро 
Представители «Монако» рассчитывают на компенсацию со стороны мюнхенской команды.
17.12.2022 22:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гвардиол прокомментировал победу Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022
Футболист стал автором одного из голов.
17.12.2022 22:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гвардиола пожаловался на нехватку игроков перед матчем с «Ливерпулем» 
22 декабря «Манчестер Сити» сыграет с командой Юргена Клоппа в матче 1/8 финала Кубка лиги.
17.12.2022 21:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Николаев раскритиковал работу катарского судьи в матче между Хорватией и Марокко
Николаев раскритиковал работу катарского судьи в матче между Хорватией и Марокко
Арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил качество работы главного судьи матча Хорватия - Марокко Абдулрахмана Аль-Джассима.
17.12.2022 21:42
Футбол
автор: Савинова Дарья
Модрич намерен продолжить выступления за сборную Хорватии
37-летний хавбек рассчитывает сыграть за национальную команду в Лиге Наций.
17.12.2022 21:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зенитовец Ловрен, экс-армеец Влашич и экс-спартаковец Пашалич — бронзовые призеры ЧМ-2022! Как Хорватия победила Марокко
Сборная Хорватии победила марокканцев (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.
Удар Оршича принес Хорватии бронзу! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Убедительный реванш за Мичкова и компанию! Как Россия разгромила Казахстан на Кубке Первого канала (видео)
Команда Алексея Жамнова выиграла свой стартовый матч на традиционном декабрьском турнире у казахстанцев (6:2) и в воскресенье 18 декабря поспорит за главный приз с белорусами.
«Отмечу звено Джиошвили, Сафонова и Воронкова, но дальше будет ротация». Жамнов — после победы над Казахстаном
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги дебютного для его команды матча в рамках Кубка Первого канала против Казахстана (6:2).
Срок отмотали, а свободой не пахнет. Итоги двух лет санкций ВАДА против России
17 декабря истек срок наказания, наложенного на наш спорт Всемирным антидопинговым агентством в конце 2020-го.
Аргентина – Франция: расклад и расписание трансляции финала ЧМ-2022 18.12.2022
18 декабря определится чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет последний шанс Лионеля Месси поднять над головой заветный кубок.
Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»
В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.
«Такой формат хоккея — это классно!» Участники «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3» — о турнире
Игроки сборной России прокомментировали выступление на турнире «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3»: в полуфинале наша команда уступила по буллитам Казахстану (2:3), а в матче за третье место разгромила Китай (9:2).
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика