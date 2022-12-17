Роналду желает вернуться в «Реал» и готов получать минимальную зарплату 

Форвард Криштиану Роналду рассчитывает вернуться в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес в своих соцсетях.

Отмечается, что 37-летний португалец находится без клуба с ноября 2022 года, после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, нападающий сборной Португалии готов выступать за королевский клуб, получая минимальную зарплату.

Ранее сообщалось, что Роналду поддерживает форму на базе «Реала».

Добавим, что в текущем сезоне португальский форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.